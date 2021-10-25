الكاظمي يعبر لميقاتي تطلع العراق الى توثيق التعاون الاقتصادي والتنسيق الامني لمكافحة الارهاب / موسع

2021/10/25 | 16:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،عن تطلع العراق إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.واشار الكاظمي ، خلال لقائه اليوم الإثنين، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي وصل إلى بغداد ظهر اليوم في زيارة رسمية ، الى أهمية تعميق العلاقات العراقية-اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان، وتنسيق المواقف الثنائية في القضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، وكذلك بالخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء./انتهى5

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