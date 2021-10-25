وزير النقل يعلن زيادة مرور الطائرات عبر الأجواء العراقية

2021/10/25 | 16:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الاثنين، عن زيادة عدد الطائرات المارَّة عبر الأجواء العراقية، فيما حدد موعد وصول سفينتين جديدتين الى الموانئ العراقية.وقال الشبلي للوكالة الرسمية، إن “منظمة الطيران الفيدرالية قد فرضت حظراً على الأجواء العراقية لجميع الارتفاعات إبان الحرب ضد داعش، حيث انها طلبت ارتفاع 32 ألف قدم للطائرة وهذا ما […]

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