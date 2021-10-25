قتلى وجرحى اثر شجار جماعي في حفل زفاف بسوريا

2021/10/25 | 16:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 4 اشخاص واصيب 2 آخرين اثر شجار عنيف اندلع بين عائلتين اثناء حضورهما حفل زفاف بريف حمص في سوريا.

ووقع خلاف بين عائلتين تطور إلى مشاجرة جماعية استخدمت فيها أسلحة نارية، وذلك خلال حفل زفاف في قرية العزيزية الواقعة بالقرب من مصفاة حمص بالريف الغربي.

وأوضح مصدر مطلع لموقع "الوطن أون لاين"، ان الخلاف نشب في البداية بين أولاد العائلتين، ما أسفر عن وقوع 4 وفيات من كلتا العائلتين بينهما طفلان أحدهما بعمر 13 عاماً، بالإضافة إلى التسبب بإصابة شخصين آخرين جراء إطلاق النار.

وأشار إلى ان الوحدات الشرطية والأمنية توجهت إلى المكان فور إعلامها باندلاع المشاجرة وعملت على حفظ النظام بالقرية وأسعفت المصابين، لافتا إلى أن التحقيقات حاليا جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

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