المالية العراقية تنفي علاقتها باستقطاعات الضمان الصحي

2021/10/25 | 16:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام باستقطاع مبلغ الضمان الصحي من قبل وزارة المالية.وأكدت وزارة المالية، في بيان لها، أنه ليس لديها أي علاقة باستقطاعات الضمان الصحي، ولم يصدر عن الوزارة أي …

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