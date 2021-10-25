حسن حنفي.. سيرة تنوير

2021/10/25 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان حنفي يبدو ـ في نظر المُوغِلين في الاستقطاب الفكري/ الأيديولوجي ـ مُرَاوغا، أو غير حاسم في خياراته الأساسية، خاصة في تبنيه لمشروع اليسار الإسلامي.

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