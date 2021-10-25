اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تؤكد على عودة العراق الى المحافل الدولية

2021/10/25 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الاثنين، على الاهتمام العالي بترشيح الكفاءات العلمية والاكاديمية لعودة العراق الى مكانته في المحافل الدولية.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها […]

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