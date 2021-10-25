الكاظمي يؤكد تطلع العراق لتوثيق أواصر التعاون الثنائي مع لبنان

2021/10/25 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، تطلع العراق لتوثيق أواصر التعاون الثنائي مع لبنان.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل نظيره اللبناني الذي وصل إلى بغداد ظهر اليوم في زيارة رسمية"، مشيرا الى ان "الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان، وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان ، أن "الكاظمي رحب بالوفد اللبناني منوهاً "بأهمية تعميق العلاقات العراقية-اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين".

ولفت الكاظمي ، وفقا للبيان ، إلى أن "العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع لبنان، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه".

من جانبه ، أشاد رئيس الوزراء اللبناني "بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، وبالخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء".

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