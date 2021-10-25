الأمين العام لمجلس الوزراء يعلق بخصوص مشروع المدارس النموذجية

2021/10/25 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

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الأمين العام لمجلس الوزراء: مشروع المدارس النموذجية فاتحة لبقية المشروعات الستراتيجية في المحافظات

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد نعيم الغزي، أن مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية عبر الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، سيكون فاتحة لتنفيذ بقية المشروعات الحيوية والستراتيجية في عموم المحافظات، التي ستشمل قطاعات الطرق والجسور، والطاقة، والمجمعات السكنية، والموانئ.

وأضاف خلال ترؤسه جلسة الإدارة التنفيذية للمشروع، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بتهيئة قطع الأراضي التي سيتم إنشاء الأبنية المدرسية عليها، بعد أن تم التنسيق مع المحافظات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مراسم توقيع العقد مع الشركتين المنفذتين بعد الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالعقد.

وبين السيد الغزي، أن أهمية المشروع، تكمن في معالجة الأخطاء التي ارتكبت في مشروع الأبنية المدرسية رقم (1) الذي تعرض إلى تلكؤات عديدة خلال السنوات الماضية، وسيتم التعامل مع الملف الحالي بحرفية ومتابعة مستمرة، فضلاً عن تجاوز البيروقراطية.

وأشار إلى أن التصاميم التي وضعها المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تضمنت أبنية ليست تقليدية، وستكون نموذجية وبمواصفات فنية عالية، وأن المرحلة الأولى ستشهد بناء (1000) مدرسة، وأن السنوات المقبلة ستتضمن إنشاء آلاف الأبنية ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس.

وكان مجلس الوزراء قد أقر توصيات اللجنة العليا لبناء المدارس، وإحالة المشروع إلى شركتين صينيتين، خلال الجلسة الاعتيادية الأربعين، المُنعقدة في 19/10/2021.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء25 تشرين الأول 2021

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