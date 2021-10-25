تفاصيل لقاء الكاظمي ونظيره اللبناني في بغداد

2021/10/25 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، الذي وصل إلى بغداد ظهر اليوم في زيارة رسمية.

وبحث اللقاء، بحسب بيان لمكتب الكاظمي الاعلامي، سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان، وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب الكاظمي بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية تعميق العلاقات العراقية-اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين، وأشار سيادته إلى أن العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه.

وأشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من جانبه، بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، وكذلك بالخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء.

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