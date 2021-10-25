فيلم ريش - سمير الأمير

2021/10/25 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_الأمير شاهدت فيلم ريش، بمنتهي الصراحة، لم تكن خبرة جيدة جداً، لم يكن الفيلم تسجيلياً ولا روائياً،ليس واقعياً أيضاً كما أنه ليس فانتازيا،ربما كافكاوي المزاج ولكن بلا فلسفة وتأملات كافكا، فقط تشعر أن كل المشاهد قد جاءت من أرض محروقة، كل شيء متداعي وقديم فضلاً عن القذارة التي تكاد تندلق علي وجه من يشاهد، وهذا تأثير من المؤكد أن المخرج كان يعنيه فمشاهد التداعي و القِدم والدمار والقبح تكاد تتابع فمشهد ي ......





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