2021/10/25 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميشيل_نجيب فى كلامى دائماً أحاول أن يكون بسيطاً حتى تصل الفكرة للقارئ ويضفى عليها تصوراته الخاصة ليخرج بفكرة أو أفكار ‏تتوافق مع أفكاره ونوعية ثقافته، ومدى نظرته لها سواء يعتبرها مجرد كلام ساذج أو كلام منطقى أو أنه كلام والسلام، ‏وكل قارئ طبعاً حر فى تقديراته، واليوم سأضع الثلاثى: الإنسان والله والشيطان لنضعهم تحت عدسات العيون العقلية، ‏حتى تكون ملاحظتنا منطقية تحتكم للعقل وليس للغيب.‏‏ ‏حسب كتب الله ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنسان والشيطان أمام الله - ميشيل نجيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنسان والشيطان أمام الله - ميشيل نجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).