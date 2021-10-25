الإنسان والشيطان أمام الله - ميشيل نجيب

#ميشيل_نجيب فى كلامى دائماً أحاول أن يكون بسيطاً حتى تصل الفكرة للقارئ ويضفى عليها تصوراته الخاصة ليخرج بفكرة أو أفكار تتوافق مع أفكاره ونوعية ثقافته، ومدى نظرته لها سواء يعتبرها مجرد كلام ساذج أو كلام منطقى أو أنه كلام والسلام، وكل قارئ طبعاً حر فى تقديراته، واليوم سأضع الثلاثى: الإنسان والله والشيطان لنضعهم تحت عدسات العيون العقلية، حتى تكون ملاحظتنا منطقية تحتكم للعقل وليس للغيب. حسب كتب الله ......
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