السودان.. السفارة الأميركية تطلب من رعاياها

2021/10/25 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت السفارة الأميركية في الخرطوم، الاثنين، رعاياها في السودان "البقاء في أماكنهم"، بعد أن أعلن الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، الذي كان يرأس مجلس السيادة حالة الطوارئ في البلاد.

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