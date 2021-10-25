الرئيس الاوزبكي يفوز في الانتخابات الرئاسية

2021/10/25 | 17:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعفاز رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف ، اليوم الاثنين ، في الانتخابات الرئاسية التي وصفتها بعثة الامن والتعاون في اوربا بانها غير تنافسية.واوضحت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان أن "ميرضيايف حصل على 80,1% من الأصوات بحسب إحصاء اولي، في مواجهة أربعة مرشحين اخرين".وأدلى الناخبون امس الأحد بأصواتهم ، فيما كان من المتوقّع أن يحقّق الرئيس المنتهية ولايته فوزًا سهلًا في الانتخابات. وكان الرئيس شوكت ميرضيايف فاز في انتخابات عام 2016 بـ88,6% من الأصوات، بينما بلغت نسبة المشاركة حينذاك 87%.وهذه النتائج مماثلة للنتائج التي حققها الرئيس السابق إسلام كريموف الذي حكم البلاد مدة 27 عاما.وشككت بعثة الامن والتعاون الاوربية في الانتخابات، مشيرة الى انه "لوحظت مخالفات إجرائية كبيرة يوم الانتخابات" ، لافتة الى أن "التشريع الانتخابي لا يزال يعاني عددا من النواقص". من جانبه شدد المسؤول عن الانتخابات زين الدين نظام خودجايف ،على أنّ "الانتخابات اُقيمت على أساس معايير عالمية".

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