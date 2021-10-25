2021/10/25 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 5l7PidER4fA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانـتـ حــــ 1 ر .. ضغوط اجتماعية أم اعتلالات نفسية | لوكيشن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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