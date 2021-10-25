العدل توجه دعوة لفئة من الذين تركوا الوظيفة في الوزارة

2021/10/25 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اللجنة المشكلة لمقابلة تاركي الوظيفة من الحراس ‏الاصلاحيين تدعو الذين لم تتم مقابلتهم الحضور الى ‏مقر الوزارة ‏ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسب توجيهات معالي وزير العدل القاضي سالار ‏عبد الستار محمد ، تدعو اللجنة المختصة بمقابلات ‏تاركي الوظيفة من الحراس الاصلاحيين حصراً من ‏منتسبي دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث الذين لم ‏تستحصل الموافقات الاصولية على اعادتهم الى ‏وظائفهم ولم تتم مقابلتهم من قبل اللجنة اعلاه ‏الحضور الى مقر الوزارة ابتداء من تاريخ ‏‏26/10/2021 ولغاية 1/11/2021 مستصحبين ‏معهم كافة الاوليات المتوفرة لديهم لتدقيقها من اجل ‏مقابلتهم لغرض اعداد البيانات الخاصة بهم ومن ثم ‏مفاتحة الجهات ذات العلاقة بشأنهم وبخلافه سيهمل ‏طلب الاعادة المقدم بعد انتهاء الفترة اعلاه .‏

اعلام وزارة العدل ‏‏25/10/2021‏

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