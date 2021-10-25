الشرطة يفوز على النفط ويتصدر الدوري مؤقتا

2021/10/25 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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تصدر نادي الشرطة سلم ترتيب الدوري العراقي اليوم بفوزه الصعب على النفط بهدف وحيد سجله المحترف النيجيري عبد المجيد ابو بكر بالدقيقة 55 من المباراة و بهذه النتيجة تصدر الدوري مؤقتا بانتظار المتصدرين نفط الوسط والجوية.وضمن مباريات الجولة السادسة حقق نادي نوروز فوزه الأول على القاسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين تقدم نادي القاسم عن طريق الحارث حاتم بالدقيقة 7 وبعد دقيقة عادل لنوروز أسو رستم.

وبعدها تقدم القاسم مرة أخرى بالدقيقة 22 عن طريق مرتضى كصاد و ليعود مرة أخرى أسو رستم و يعادل لنوروز بالدقيقة 43.

الشوط الثاني ضغط نوروز و سجل هدف الفوز بالدقيقة 87 بإمضاء ديار محمد.

وثالث مباريات اليوم تعادل الصناعة و الكرخ على ملعب الاخير بدون أهداف.

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