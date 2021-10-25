2021/10/25 | 17:17 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش اللبناني يعلن انتهاء التحقيقات في ملف أحداث الطيونة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/25 | 17:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش اللبناني يعلن انتهاء التحقيقات في ملف أحداث الطيونة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش اللبناني يعلن انتهاء التحقيقات في ملف أحداث الطيونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).