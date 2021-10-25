2021/10/25 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، بحث إنشاء ملعب خماسي وسوق عصري ومدرستين في 3 محافظات تكون عائدة لصندوق اموال رعاية القاصرين.ترأس وزير العدل، سالار عبد الستار محمد، اليوم ‏الاثنين، ‏جلسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائدة لصندوق رعاية القاصرين..



العدل تبحث إنشاء عدد من المشاريع في 3 محافظات المركز الخبري الوطني.

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