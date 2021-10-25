ذي قار: تجمع غفير في ساحة الحبوبي استذكاراً لانطلاق احتجاجات تشرين (فيديو)

2021/10/25 | 17:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

احتشد عدد كبير من المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط ذي قار، الاثنين، استذكاراً لانطلاق ذكرى احتجاجات تشرين.

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ورافقت عدسة "ناس"، حشود المتظاهرين، والذين رددوا هتافات تدعو للتمسك بمطالب تظاهرات تشرين، كما طالبوا بالكشف عن قتلة المتظاهرين، والإعلان عن مصير الناشط المغيب سجاد العراقي.

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