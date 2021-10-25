انطلاق تظاهرات في الكوت تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبة المفسدين

2021/10/25 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ انطلقت عصر اليوم تظاهرة جماهيرية في الكوت بمشاركة المئات من المواطنين الى جانب ممثلين عن المتظاهرين في عدد من المحافظات المجاورة.وردد المشاركون هتافات تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة الى جانب محاسبة المفسدين في جميع مفاصل الدولة وإعادة المال العام الذي تم اختلاسه وسرقته من خلال المشاريع الوهمية مع الاعلان عن خطة جدية لاعمار البنى التحتية في جميع المناطق./إنتهى

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