انضمام ممثلي عشائر الشمال والمنطقة الغربية الى الاعتصام المفتوح قرب المنطقة الخضراء

2021/10/25 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انضم ممثلو عشائر شمال محافظات العراق والمنطقة الغربية الى الاعتصام المفتوح قرب بوابات المنطقة الخضراء في بغداد ، مطالبين مفوضية الانتخابات بالاستجابة الى مطالبهم والتأكيد على عدم السكوت عن جريمة سرقة أصواتهم ، بالتزامن مع توسع دائرة احتجاج المتظاهرين رفضا لنتائج الانتخابات ، قرب بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق ./انتهى5

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