العراق يبدأ باستقبال المسافرين الإيرانيين جوا بدون تأشيرة دخول

2021/10/25 | 17:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الايراني لدى بغداد، ايرج مسجدي، الاثنين، ان المواطنين الايرانيين بامكانهم زيارة العراق جوا بدون تأشيرة دخول بدءا من اليوم.

وقال مسجدي في تغريدة على "تويتر" اليوم، (25 تشرين الاول 2021)، انه "بامكان المواطنين الاعزاء انطلاقا من اليوم الاثنين زيارة العراق جوا من دون الحاجة الى تاشيرات دخول في ظل رعاية البروتوكولات الصحية".

جدير بالذكر انه خلال الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لطهران تم الاتفاق على الغاء التاشيرات للرعايا الايرانيين الراغبين بزيارة العراق جوا وتقرر ان يجري اعداد الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق .

من جهته ذكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، اننا قررنا الغاء التاشيرات للرعايا العراقيين ويبقى تنفيذ هذا القرار رهن بان يبادلنا الاصدقاء في العراق نفس الموقف وقد تم عقب زيارة الكاظمي الى طهران التوصل الى هذا الاتفاق حول الرحلات الجوية بدون تاشيرات دخول حيث ستدخل اجراءاته حيز التنفيذ خلال الايام المقبلة.

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