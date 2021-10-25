تحليل: هل من السهل تطبيق مبادرة السعودية المتعلقة بالكربون؟

2021/10/25 | 17:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطتها لتحقيق الحياد الصفري أي وقف الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2060، هل سيكون من السهل تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع؟

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