العراق يستهدف استثمار 2.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول 2026

2021/10/25 | 17:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس المجلس الوزاري للطاقة، وزير النفط، إحسان عبدالجبار إسماعيل، دعم العراق لجميع المبادرات التي تهدف الى حماية البيئة والتقليل من الآثار الملوثة لها، والعمل على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود من أجل التعامل السليم مع تحديات التغير …

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