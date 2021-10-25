الاف المتظاهرين يحيون ذكرى الثورة تحت شعار بعدنا نريد وطن

2021/10/25 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحيا الاف المتظاهرين في المحافظات الوسطى والجنوبية الذكرى الثانية لثورة تشرين.

وجدد المتظاهرون مطالبهم تحت شعار “بعدنا نريد وطن” الذي توحد الشعب العراقي من اجله عام الفين وتسعة عشر, مطالبين بالكشف عن قتلة المتظاهرين والقضاء على البطالة والفساد المستشري في مفاصل الدولة, واكد المتظاهرون استمرارهم في التظاهر سلميا حتى تحقيق المطالب التي خرجوا من اجلها قبل عامين.

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