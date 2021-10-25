اللجنة المنظمة للتظاهرات: ثورة تشرين مستمرة لحين تحرير العراق من الفاسدين

2021/10/25 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

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هذا وأصدرت اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقها, أكدت فيه أن ثورة تشرين مستمرة ولا تعتمد على تاريخ معين ، مضيفة أن العراق بحاجة إلى شبابه الواعي كي يتحرر من سيطرة الأحزاب الفاسدة على حد تعبيرها.

وذكرت اللجنة في البيان أن فعاليات الذكرى الثانية لانطلاق التظاهرات ستقتصر على التجمع في ساحتي التحرير ببغداد والحبوبي في ذي قار لتذكير العالم بدماء الشهداء, مضيفة إن هذه الدماء عبدت للشعب طريق الحرية ووضعت بيد الثوار مشعل الأمل ليستمروا بمطالبهم المنشودة.

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