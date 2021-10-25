رئيس الوزراء: العراق يتطلع لتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع لبنان

2021/10/25 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي – صورة من أرشيف رويترز

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي نظيره اللبناني نجيب ميقاتي الذي وصل إلى بغداد في زيارة رسمية, وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء أن العراق يتطلع لتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه, من جانبه أشاد ميقاتي بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، وكذلك بالخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة وتغليب لغة الحوار.

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