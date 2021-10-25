وزير النفط: العراق يسعى إلى استثمار 2,6 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز بحلول 2026

2021/10/25 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير النفط إحسان عبدالجبار، الإثنين، أن العراق داعم لجميع المبادرات التي تهدف إلى حماية البيئة والتقليل من الآثار الملوثة لها.

وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "عبدالجبار وخلال مشاركته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي انطلقت اعماله في العاصمة الرياض السبت الماضي وبمشاركة وزراء وقادة دول المنطقة والعالم، أكد دعم العراق لجميع المبادرات التي تهدف الى حماية البيئة والتقليل من الآثار الملوثة لها، والعمل على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود من اجل التعامل السليم مع تحديات التغير المناخي، عبر تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة مع دول الجوار والعالم".

وقال عبدالجبار وفقاً للبيان، إن "العراق وبدعم وحرص ومتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اتخذ خطوات عملية من أجل التوجه الجاد نحو احلال الطاقة النظيفة، والتقليل من الانبعاثات والملوثات، ووضع خطط تحقق اهدافنا في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب ومشاريع الطاقة المتجددة".

وأشار الى أن "العراق نجح في استثمار نسبة (53 %) من مجموع الغاز المصاحب، وبزيادة 5 % عن الكميات المستثمرة قبل سنتين".

وأكد أن "وزارة النفط وضعت خططاً مجدولة لاستثمار كميات إضافية من الغاز تصل إلى 2,6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2026، والوزارة ماضية في تنفيذ تعاقداتها مع الشركات العالمية الرصينة لتحقيق اهدافنا وخططنا ضمن هذا الإطار".

وأضاف وزير النفط، أن "المبادرة السعودية تعد واحدة من المبادرات الاستراتيجية المهمة في المنطقة والعالم، لمواجهة التحديات والتداعيات التي تواجه المناخ والطاقة، وأن العراق يدعم مبادرة الشرق الاوسط الاخضر، وأن التحول الاخضر لا يكون بعيداً عن الهيدروجين، حيث يوفر الأخير فرص طويلة الامد لنمو وتنويع الاقتصاد وسيؤدي إنتاج الهيدروجين الاخضر إلى تنويع الاقتصاد للعديد من الدول العربية عن طريق الاستفادة من موارد الطاقة الشمسية المرتفعة في المنطقة، وقد يؤدي إنتاج الهيدروجين الأزرق باستخدام مواد أولية منخفضة القيمة، كالنفوط الثقيلة إلى توفير عوائد اقتصادية مستقبلية أفضل".

وشدد رئيس المجلس الوزاري للطاقة على أن "العراق وضمن توجهات الحكومة ووزارة النفط يجري دراسة لنماذج اقتصادية متعددة لاستثمار الغاز المصاحب باستخدام تقنيات التسييل GTL أو التحويل للطاقة GTP من خلال مولدات متنقلة بسعات متوسطة او التحويل للهيدروجين، ونعمل على دراسة تلك العروض المهمة من قبل الجهات المختصة"، مشيراً إلى أن "المجلس الوزاري للطاقة وضع خطته العشرية للتحول بالطاقة للوصول الى 33% طاقة نظيفة عام 2030، وأن القرار رقم 67 لسنة 2021 وضع ملامح الخطة لانتاج 12000 ميكاواط طاقة شمسية كهروضوئية بدأت بعقود تنفيذ EPC وعقود استثمار IPP مع شركات رائدة في مجال الطاقة مثل (توتال واكواباور ومصدر وباورجاينا ) وغيرها".

وأشار وزير النفط إلى أن "العراق يعد اليوم واحداً من أكبر المنتجين في سوق الطاقة العالمي باعتباره ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك بمعدل 4,150 أربعة ملايين ومئة وخمسين ألف برميل يوميا لشهر تشرين الاول مع ما ينتج من الغاز الطبيعي المصاحب بمعدل (2,85) مليارقدم قياسي مكعب يوميا".

وعن دور العراق في حماية المناخ، أوضح إسماعيل أن "رئاسة الجمهورية صادقت على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ مطلع هذا العام وفي نفس الوقت أكدت الحكومة العراقية كذلك انضمامها الى مبادرة البنك الدولي 2030 لتصفير حرق غاز المصاحب"، مشيراً إلى أن "وزارة النفط باشرت بالتعاقد على تنفيذ مشروع ماء البحر المشترك CSSP الذي يتضمن توفير 5 مليون برميل ماء قابلة للزيادة من ماء البحر لاغراض الحقن مما يعني توفير نفس الكمية من المياه العذبة للاغراض البشرية والزراعية انطلاقا من حرص الحكومة على استدامة الثروات والموارد الطبيعية".

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