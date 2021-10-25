بولندا ترد بشدة على مطالبة الاتحاد الاوروبي بالتراجع عن الاصلاحات القضائية

2021/10/25 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الاثنين، مطالبة الاتحاد الأوروبي لها بالتراجع عن إصلاحات قضائية وتهديدها بفرض عقوبات بمثابة توجيه مسدس إلى رأس بلاده حسب تعبيره.وحث موراتفيتسكي في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز، " الاتحاد الأوروبي على التراجع عن طلبه إلى محكمة العدل الأوروبية بفرض غرامة على بولندا بسبب الإصلاحات".واضاف : "سيكون ذلك أبعد ما يمكن أن يفعلوه عن التصرف الحكيم، لأننا حينها لن نتناقش مع مسدس موجه نحو رأسنا"، مشيرا الى أن "بلاده مستعدة للحوار، لكنها لن تفعل ذلك تحت ضغط الابتزاز".وتخوض بولندا مواجهة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن سلسلة من الإصلاحات القضائية التي ترى بروكسل أنها تعيق الحريات ، لكن الحكومة البولندية تؤكد إنها ضرورية للقضاء على الفساد في نظام العدالة.وقضت المحكمة الدستورية البولندية مطلع تشرين الأول بأن بعض مواد المعاهدة الأوروبية لا تتوافق مع دستور البلاد، مايثير مخاوف من احتمال خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي.

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