2021/10/25 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، القبض على 13 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في 3 محافظات.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز المديرية العامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 13 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في 3 محافظات المركز الخبري الوطني.

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