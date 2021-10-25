أمريكا تدعو إلى الإفراج “فورا”عن المسؤولين السودانيين

2021/10/25 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعرب البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء التقارير عن انقلاب عسكري في السودان، ودعا ​إلى الإفراج فورا عن المسؤولين السودانيين.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الحكومة […]

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