العمل تشمل فئات جديدة براتب المعين المتفرغ

2021/10/25 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، شمول أصحاب امراض الدم الوراثية وزراعة قوقعة الاذن والاعاقة السمعية براتب المعين المتفرغ.

وقالت الوزارة في كتاب صادر عن هيئة اعانة ذوي الإعاقة حصلت عليه (بغداد اليوم): "إشارة الى كتاب وزارة الصحة قسم اللجان الاستشارية، شمول امراض الدم الوراثية مرضى الثلاسيميا بامتيازات المعين المتفرغ".

وأضافت انه "يشمل ذوي الإعاقة السمعية وذوي زرعة قوقعة الاذن براتب المعين المتفرغ".

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