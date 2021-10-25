2021/10/25 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، صرف رواتب موظفي وزارة الدفاع بعد التأخير الذي استمر ثلاثة أيام.

وقال المصرف في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف اطلق رواتب موظفي وزارة الدفاع".

وشهدت رواتب موظفي وزارة الدفاع تأخر ثلاثة أيام عن موعد اطلاقها المحدد شهريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تأخيرها.. الرشيد يعلن توزيع رواتب وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تأخيرها.. الرشيد يعلن توزيع رواتب وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).