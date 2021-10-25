2021/10/25 | 17:50 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: VWyX7Agr9cg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من مستشفى ابن رشد قصص مؤملة لمدمني المخدارت - خط احمر ٢٠٢١ - الحلقة ١٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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