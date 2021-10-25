2021/10/25 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: spys_azLiQw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساحة التظاهر في واسط تعج بالمتظاهرين لإحياء ذكرى تشرين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساحة التظاهر في واسط تعج بالمتظاهرين لإحياء ذكرى تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).