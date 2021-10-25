2021/10/25 | 17:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماح للمواطنين بالسفر إلى إيران بدون تأشيرة دخول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح السفارة الإيرانية حول السفر من وإلى العراق دون تأشيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح السفارة الإيرانية حول السفر من وإلى العراق دون تأشيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).