2021/10/25 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف عضو التيار الصدري، عصام حسين، اليوم الاثنين، مدى إمكانية عقد التحالفات السياسية خلال الحكومة المقبلة، بين الكتلة الصدرية والكتل الأخرى، فيما لفت إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التيار الصدري يحدد شروط التحالف مع الكتل السياسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يحدد شروط التحالف مع الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار الصدري يحدد شروط التحالف مع الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).