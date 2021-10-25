بالفيديو .. اطلاق سراح السجناء المشمولين بالعفو الرئاسي الخاص

2021/10/25 | 18:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، اليوم الاثنين ، تسجيلا فيدويا لاطلاق سراح السجناء المشمولين بالعفو الرئاسي الخاص ، من المحتجزين في دائرة التسفيرات قرب ملعب الشعب الدولي./انتهى5

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