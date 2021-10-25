2021/10/25 | 18:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ضرورة عقد اللقاءات التحاورية بين وزارة الداخلية والكفاءات الأكاديمية العلمية ،لإيجاد مشورة تنعكس على العمل الأمني.وذكر المكتب الإعلامي:" ان الغانمي التقى عدداً من أساتذة الجامعات العراقية من ذوي الاختصاصات، التي لها تماس بعمل مفاصل وزارة الداخلية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير مكتب الوزير ومدير التخطيط في الوزارة ومدير دائرة العلاقات والاعلام".وناقش اللقاء جملة من المواضيع التي لها علاقة بعمل وزارة الداخلية، والمشكلات المجتمعية الأخرى.وأكد الوزير ضرورة عقد اللقاءات التحاورية بين وزارة الداخلية والكفاءات الأكاديمية العلمية ،لإيجاد مشورة تنعكس على العمل الأمني ، وأشار سيادته الى ان الوزارة تؤمن بالعمل المؤسساتي الأكاديمي، فضلا عن أهمية مراكز الدراسات والبحوث لما لها من دور في توعية المجتمع وتحصينه.وجرى خلال هذا اللقاء الاتفاق على تأسيس خلية لتقديم المشورة المستمرة للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشاكل والظواهر المجتمعية السلبية وفق أسلوب أكاديمي متخصص، وشدد المجتمعون على أهمية نشر الثقافة المجتمعية النفسية الايجابية، وإيجاد الحلول والمعالجات النفسية التي تحد من الظواهر والحالات السلبية من بينها المخدرات، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وحالات الانتحار ومعالجتها.كما تم الاتفاق على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الحالات من بينها وزارت الصحة، والتربية، والتعليم العالي، وهيئة الإعلام والاتصالات لنشر الثقافة الوقائية وتحصين وتوعية المجتمع./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يؤكد ضرورة عقد اللقاءات التحاورية بين وزارة الداخلية والكفاءات الأكاديمية العلمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يؤكد ضرورة عقد اللقاءات التحاورية بين وزارة الداخلية والكفاءات الأكاديمية العلمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).