2021/10/25 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من الإعلام الأمني حول نظام الإجازات لمنتسبي القوات الأمنية والعسكرية المركز الخبري الوطني.

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