كيف علقت مصر والسعودية والإمارات وقطر على انقلاب السودان؟

2021/10/25 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقت القرارات التي أعلنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، الاثنين، التي وُصف بـ"انقلاب عسكري"، ردود فعل من قبل عدد من الدول العربية.

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