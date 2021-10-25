2021/10/25 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت قيادة العمليات المشتركة ، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن نظام الإجازات لمنتسبي القوات الأمنية والعسكرية، موضحة ان نظام الإجازات هو شأن امني متعلق بطبيعة عمل كل مؤسسة.وذكرت خلية الاعلام الامني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة توضح بشأن نظام الإجازات لمنتسبي القوات الأمنية والعسكرية المركز الخبري الوطني.

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