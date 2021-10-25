ولي العهد السعودي يعلن مبادرتين لمواجهة تغير المناخ بـ10.4 مليار دولار

2021/10/25 | 18:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: افتتح ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة، وانطلاقاً من الالتزامات البيئية …

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