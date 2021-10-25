البيت الأبيض لـ

2021/10/25 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض، الاثنين، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بعد سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان.

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