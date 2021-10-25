2021/10/25 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع: نظام الإجازات مرهون بأمن الدولة وتقديرات القيادات العسكرية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 18:12

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