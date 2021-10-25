الهنداوي: بيان مجلس الامن هو تمهيد للاعتراف بالانتخابات ودور الممثلة الاممية

2021/10/25 | 18:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد سفير العراق الاسبق بلجيكا، جواد الهنداوي، اليوم الاثنين، ان بيان مجلس الامن هو تمهيد للاعتراف بالانتخابات ودور الممثلة الاممية.وقال الهنداوي لبرنامج “العراق ينتخب” ان “بيان مجلس الامن لم يشكك بنتائج الانتخابات وانما رحب بها”، موضحا ان “بيان مجلس الامن هو تمهيد للاعتراف بالانتخابات ودور الممثلة الاممية”.واوضح ان “مجلس الامن منذ تاسيسه […]

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