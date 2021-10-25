العمليات المشتركة توضح بشأن نظام الاجازات لمنتسبي الامن

2021/10/25 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن نظام الاجازات لمنتسبي القوات الامنية والعسكرية.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على ما يجري تداوله منذ أيام عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بخصوص نظام الإجازات في نزول منتسبي القوات الأمنية والعسكرية واللغط المتزايد حوله من قبل أناس بعدين كل البعد عن عمل هاتين المؤسستين حتى غدا الأمر مادة للتداول الإعلامي عبر هذه المواقع في منحى جديد على عمل القوات الأمنية الذي يتميز بالسرية التي تعتبر من ابرز سمات ديمومة نجاح العمل الأمني".

واضافت ان " الية نظام الإجازات هو شأن امني متعلق بطبيعة عمل كل مؤسسة أمنية أو عسكرية يخضع لتقديرات السادة الوزراء الأمنيين والقادة الميدانين وينبع من تقديرات الموقف والمتطلبات الأمنية على الأرض ولا يخضع للأهواء والأمزجة الشخصية وان الموضوع هو جزء من منظومة الأمن القومي للبلد وكما هو معمول به في دول العالم كافة".واشارت الى إن "القيادة العسكرية العليا في البلاد وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة ووزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية كافة هم اشد حرصاً على أبنائهم وإخوانهم من المنتسبين والضباط ولم يدخروا جهداً في السعي الجاد والحقيقي للارتقاء بعمل هذه المؤسسات المنطلق أساسا من رعاية المنتسبين باعتبارهم صناع النصر الحقيقيين والمعول عليهم في كل مرحلة يمر بها العراق وان تضحياتهم كانت وما تزال محط تقدير واحترام كل أبناء شعبنا".

واوضحت القيادة انها "تستثمر ذلك لتوجه خطابها إلى أبنائها البررة في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة بضرورة إتباع الطرق القانونية وفق القوانين العسكرية النافذة في عرض طلباتهم وأبواب مؤسساتهم ومسؤوليهم مفتوحة على مصراعيها لتلبية أي مناشدة إنسانية تحقق الصالح العام وترك سلوك الطرق الأخرى كي لا يتم استغلال ذلك من قبل الأعداء والمتربصين ".

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