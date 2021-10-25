المالية تنفي علاقتها باستقطاعات الضمان الصحي

2021/10/25 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفت وزارة المالية، الاثنين، علاقتها بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام باستقطاع مبلغ الضمان الصحي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ليس لديها أي علاقة باستقطاعات الضمان الصحي، ولم يصدر عن الوزارة أي توجيه فيما يخص الاستقطاعات"، مبينة أن "الهدف من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة هو إثارة الرأي العام".

وأهابت وزارة المالية، بوسائل الإعلام والوكالات الإخبارية كافة عدم التعاطي مع مثل هذه الأخبار المزيفة وعدم الانجراف وراء الشائعات واعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقع الوزارة وصفحاتها الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن الأنباء المتداولة بشأن الاستقطاع في قانون الضمان الصحي غير دقيقة، مؤكدة أن الخدمات الأساسية مكفولة بالدولة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

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