2021/10/25 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، علي ان نظام إجازات الجيش مرهون بأمن الدولة، مبينة انه تمت المباشرة بمتابعة المواقع التي تحاول استغلال الظروف الراهنة.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تؤكد: نظام إجازات الجيش مرهون بأمن الدولة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع تؤكد: نظام إجازات الجيش مرهون بأمن الدولة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع تؤكد: نظام إجازات الجيش مرهون بأمن الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).