منتخبنا الأولمبي يحقق الفوز على نظيره المالديفي بأربعة أهداف نظيفة

2021/10/25 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حققَ منتخبنا الأولمبيّ لكرةِ القدم الفوزَ على منتخبِ جزر المالديف بأربعة أهدافٍ نظيفةٍ، في المباراةِ التي أقيمت على ملعبِ المحرق في العاصمة البحرينيّة المنامة، ضمن مباريات الجولةِ الأولى من منافسات المجموعة […]

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